Omicidio Marco Cossi a Padova custodia cautelare per l'amico Samuele Donadello | Violenza estrema

A Padova, il giudice ha confermato la custodia cautelare per un uomo di 47 anni accusato di aver ucciso un amico e socio. L'indagato rimane in carcere, mentre le autorità hanno parlato di una violenza estrema. La vicenda riguarda la morte di un uomo avvenuta recentemente, con le indagini che proseguono per chiarire i dettagli dell'episodio.

Samuele Donadello, 47 anni, resta in carcere. Il gip di Padova conferma la custodia cautelare per l'omicidio dell’amico e socio Marco Cossi. Gli agenti parlano di un omicidio brutale compiuto in "overkilling".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto "Masterchef": movente legato al food truckPer l’omicidio del 48enne Marco Cossi a Padova è stato arrestato Samuele Donadello, di 47 anni, detto “Masterchef”. Omicidio Marco Cossi, indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello: dovevano aprire assieme un food truckPadova, 22 aprile 2026 – C’è un indagato per omicidio di Marco Cossi: è Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Per l'omicidio di Marco Cossi a Padova una persona è sotto interrogatorio; Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, finito sotto torchio per 10 ore; Padova, ragazzo ucciso a coltellate: indagato amico e socio in affari; Omicidio Marco Cossi, terminato in Questura l’interrogatorio del sospettato. Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto Masterchef: movente legato al food truckSamuele Donadello detto Masterchef è stato arrestato per l'omicidio volontario del suo socio in affari Marco Cossi a Padova: il punto sulle indagini. virgilio.it Padova, svolta nell’omicidio di Marco Cossi. Arrestato l’amico e socioLa Squadra Mobile della Questura di Padova questa mattina ha eseguito nei confronti di un 47enne padovano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Pado ... affaritaliani.it Eeseguita nella mattinata di giovedì 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo di 47 anni accusato dell’omicidio del socio in affari Marco Cossi - facebook.com facebook Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com