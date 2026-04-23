Si approfondiscono le circostanze dell'omicidio di Abderrahim Mansouri durante un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Nuovi testimoni sono stati ascoltati, contribuendo a chiarire i dettagli dell'evento avvenuto il 26 gennaio. La vicenda si concentra sulla figura del presunto killer e sulle minacce che avrebbero preceduto il fatto. I risultati delle analisi e le testimonianze aggiungono elementi alla ricostruzione delle ore precedenti e successive al delitto.

? Cosa sapere Nuovi testimoni nell'udienza del gip Santoro sull'omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio.. L'ex poliziotto Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio volontario premeditato e minacce dirette.. Tra il 10 e l’11 aprile, le aule del tribunale hanno ospitato i nuovi ascolti per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto lo scorso 26 gennaio, quando davanti al gip Domenico Santoro sono stati sentiti sei testimoni coinvolti nelle indagini condotte dal pm Giovanni Tarzia insieme alla Squadra mobile. Le parole che emergono da quegli incontri ricostruiscono i momenti finali della vita di Mansouri in una zona dove la tensione tra chi frequenta il boschetto e chi si occupa di spaccio è palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Mansouri: emerge la verità sul killer e le minacce fatali

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