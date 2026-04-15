Le immagini di una telecamera di sorveglianza in piazza Felice Palma, a Massa, mostrano i momenti intorno all’omicidio di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni ucciso l’11 aprile. Le registrazioni, di qualità bassa, sono ora al centro delle indagini per identificare le cause e i responsabili dell’accaduto. Gli inquirenti analizzano con attenzione i dettagli delle riprese alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Le immagini sgranate di una telecamera di sorveglianza in piazza Felice Palma, nel cuore di Massa, stanno fornendo agli inquirenti elementi tecnici cruciali per ricostruire la tragica vicenda che ha strappato alla vita Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto l’11 aprile scorso. L’indagine, coordinata dalla Procura di Massa e condotta dai carabinieri, si concentra ora sulla verifica delle responsabilità individuali dei cinque giovani indagati — tre minorenni e due maggiorenni — in un caso che oscilla tra la dinamica di una rissa degenerata e quella di un’aggressione brutale avvenuta sotto gli occhi del figlio undicenne della vittima e della compagna Sara Tognocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Bongiorni: i video rivelano la verità sui colpi fatali

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