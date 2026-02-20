Rogoredo le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri | Chiedeva il pizzo ai pusher

A Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino si complica dopo che si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento nel tentativo di estorsione ai pusher. Secondo alcune indiscrezioni, il poliziotto avrebbe chiesto il pizzo a persone legate al mondo dello spaccio. L’indagine, avviata dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ha portato alla luce sospetti su comportamenti illeciti del funzionario di polizia. La procura sta verificando se le accuse siano fondate e quale ruolo abbia avuto Cinturrino in questa intricata vicenda.

Si aggrava la posizione di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il presunto pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Milano Rogoredo lo scorso 26 gennaio. L'assistente capo di 42 anni, che ha sparato contro il 28enne, è accusato di omicidio volontario, mentre i suoi quattro colleghi dovranno rispondere di favoreggiamento e omissione di soccorso. Ma secondo quanto sta emergendo dalle indagini, rivela Repubblica, Cinturrino sarebbe entrato in contatto con Mansouri altre volte negli ultimi mesi. L'agente, inoltre, risulta indagato per falso a proposito di un verbale di arresto del 7 maggio 2024 nel quartiere Corvetto, non lontano dal boschetto di Rogoredo, dove una telecamera lo ha ripreso mentre estraeva e intascava delle banconote dalla cover del cellulare di un pusher tunisino. Il 42enne Carmelo Cinturrino, su cui pende anche un'indagine per falso, avrebbe coperto l'attività di spaccio al Corvetto in cambio di «alcune migliaia di euro». Dopo gli interrogatori dei 4 agenti indagati oltre a Carmelo Cinturrino, che ha sparato a Abderrahim Mansouri si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario. Un testimone: «Cinturrino chiedeva il pizzo». Entrano nell'indagine sulla morte di un 28enne marocchino, con precedenti per spaccio di droga, quattro poliziotti che erano insieme all'agente che ha sparato all'immigrato nella zona del boschetto di Rogoredo, lo scorso 26 gennaio.