Il 21 aprile 2026, si sono diffuse nuove informazioni sul caso di omicidio avvenuto a Pavia, dove un uomo di 25 anni è stato trovato con un taglio al collo durante la notte del 18 e 19 aprile. Il sospettato, un ragazzo di 16 anni, sarà interrogato il 23 aprile. I legali del 16enne affermano che il loro assistito è stato aggredito dalla vittima e dai suoi amici.

Pavia, 21 aprile 2026 – Emergono alcuni nuovi dettagli sul brutale omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia con un fendente al collo nella notte tra il 18 e il 19 aprile. Nel corso del pomeriggio odierno, Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del 16enne di origini egiziane accusato del delitto e legali di fiducia della sua famiglia hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, offrendo la versione del proprio assistito. Una versione che sicuramente cozza con quelle emerse nei giorni scorsi. "Prima di tutto vogliamo smentire il fatto che il nostro assistito non abbia collaborato con la polizia durante l'interrogatorio - hanno dichiarato Ricotti e Beolchini -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro, parlano i legali del sospetto killer: "È stato aggredito dalla vittima e i suoi amici”. Il 23 aprile l'interrogatorio del 16enne

Notizie correlate

Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa»Non ha ancora diciassette anni l’assassino di Gabriele Vaccaro, il giovane operaio della logistica postale ucciso nella notte tra sabato 18 e...

Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato un 17enne e denunciati 3 suoi amici. A incastrarli le immagini della videosorveglianzaPavia, 20 aprile 2026 - Il lungo interrogatorio in Questura si è concluso in modo diverso per i 4 ragazzi accusati di aver aggredito Gabriele Vaccaro...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dammi una fetta di pizza: così è iniziata la lite che ha ucciso un 25enne a Pavia; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Omicidio Gabriele Vaccaro, la svolta: fermato un 17enne. L'ombra di una lite per una ragazza; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne.

Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it

Omicidio Gabriele Vaccaro, arrestato un 16enne: ha ucciso per una pizza. Denunciati gli amiciIl giovane è accusato di aver colpito Gabriele Vaccaro con un punteruolo causando la ferita fatale, l’arma ancora non è stata ritrovata. Gli amici denunciati ... laprovinciapavese.gelocal.it

Nel tg delle 14 Una fiaccolata per Gabriele L' #omicidio di Gabriele Vaccaro a #Pavia. Domani sera una fiaccolata organizzata dal comune. Racconti contrastanti dai due gruppi di ragazzi. Dai video la ricostruzione dell'aggressione @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, altri 4 indagati per omissione di soccorso Sono gli amici del 16enne fermato per omicidio. Sono indagati per omissione di soccorso, erano con l'egiziano ma non avrebbero preso parte all’aggressione... facebook