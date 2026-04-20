Omicidio a Pavia il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne | l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave | Portatemi a casa

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, a Pavia, un giovane di 16 anni ha ucciso Gabriele Vaccaro, un operaio della logistica postale. L’omicidio è avvenuto dopo una lite in un bar, e la vittima è stata raggiunta da una ferita che inizialmente non sembrava grave. La vittima si trovava a pochi passi dal centro cittadino al momento dell’agguato.

Non ha ancora diciassette anni l’assassino di Gabriele Vaccaro, il giovane operaio della logistica postale ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a pochi passi dal centro di Pavia. Il fermo per il ragazzino, un 16enne di origini egiziane, è stato formalizzato nella notte dopo l’interrogatorio in questura. Le telecamere di videosorveglianza del parcheggio dell’area Cattaneo non lasciano dubbi: è stato lui, e solo lui, a sferrare il colpo letale al collo del 25enne siciliano. Gli amici del giovane avrebbero solo guardato, certo senza intervenire per fermare la lite. Svelato anche il mistero del ritardo degli amici di Vaccaro nel chiamare i soccorsi: erano convinti si trattasse di una ferita superficiale.🔗 Leggi su Open.online

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