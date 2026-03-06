Omicidio Vitolo eseguita l' autopsia sul corpo dell' imprenditore | domani i funerali

Nella serata di oggi è stata completata l’autopsia sul corpo di Francesco Vitolo, un imprenditore di 62 anni residente a Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto durante la notte tra sabato e domenica. La morte è avvenuta a seguito di una lite domestica violenta. Domani si terranno i funerali.

Si è conclusa in serata l'autopsia sul corpo di Francesco Vitolo, l'imprenditore 62enne di Pagani residente a Sant'Egidio del Monte Albino, deceduto nella notte tra sabato e domenica al termine di una violenta lite domestica. L'esame autoptico è stato eseguito presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dal dottore Consalvo, alla presenza del pubblico ministero Caputo, del Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese e dei legali delle parti coinvolte nell'inchiesta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a chiarire con precisione la dinamica e soprattutto le cause della morte dell'uomo. Nel frattempo resta in carcere la moglie della vittima, R.