Garlasco il dettaglio raggelante raccontato da un testimone | cosa si scopre

Questa mattina, un testimone ha fatto emergere un dettaglio che era stato trascurato per anni nel caso Garlasco. Quel particolare, mai considerato ufficialmente, ora rischia di cambiare le carte in tavola. La scoperta riaccende l’interesse sulla vicenda e potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle indagini.

Un dettaglio rimasto ai margini per anni, mai entrato ufficialmente negli atti, torna oggi al centro dell’attenzione sul caso Garlasco. Un oggetto trovato vicino alla villetta dei Poggi, consegnato alle autorità e poi scomparso. A riaccendere i riflettori è la puntata di Mattino 5 andata in onda il 10 febbraio 2026, durante la quale un testimone ha raccontato pubblicamente per la prima volta un episodio risalente al 2008, pochi mesi dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Un racconto che solleva interrogativi su procedure, valutazioni investigative e gestione dei reperti. La scarpa trovata vicino alla villetta dei Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

A Garlasco, due nuove testimonianze sono state raccolte e riportate nel recente servizio di Le Iene, condotto da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

