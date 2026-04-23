Negli ultimi giorni l’indagine sull’omicidio di un giovane avvocato si è intensificata. Il minorenne sospettato di aver commesso il reato e i suoi quattro amici sono stati formalmente accusati di concorso nel delitto. La polizia continua a cercare l’arma del delitto, ancora scomparsa, mentre le autorità giudiziarie approfondiscono le posizioni dei coinvolti. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con nuove risultanze in fase di sviluppo.

Pavia, 23 aprile 2026 – L’inchiesta prosegue e si aggravano le posizioni del 16enne e anche dei suoi quattro amici. Mentre la città ieri sera si è unita per un toccante momento in memoria della vittima, la fiaccolata dalle “Mille luci“ organizzata dalla Consulta dei giovani. Un messaggio silenzioso lanciato proprio dai ragazzi pavesi. Giovani come lo era Gabriele Vaccaro, 25enne morto per le ferite riportate nell’aggressione della notte tra sabato e domenica nel parcheggio dell’area Cattaneo. Giovani come i suoi due amici, di cui anche un altro ferito, ancora ricoverato al San Matteo. Giovani come anche il 16enne che si trova in custodia cautelare al Beccaria di Milano, dove per questa mattina è fissata l’udienza di convalida.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro, gli amici del killer sedicenne accusati di “concorso”. Intanto si cerca ancora l’arma del delitto

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