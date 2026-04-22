La tragedia di Pavia dall' omissione di soccorso al concorso in omicidio | si aggrava la posizione dei 4 amici del killer di Gabriele

Da agrigentonotizie.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La posizione di quattro giovani coinvolti nella vicenda di Pavia si è aggravata, passando dall'ipotesi di omissione di soccorso a quella di concorso in omicidio. I quattro ragazzi, di cui tre maggiorenni e un sedicenne, erano presenti al momento della lite e dell’accoltellamento del giovane vittima da parte di un altro sedicenne egiziano. La vicenda si sta approfondendo in sede giudiziaria, con nuove accuse a carico degli imputati.

Non soltanto omissione di soccorso, ma anche concorso in omicidio. Si è aggravata la posizione dei quattro giovani (3 maggiorenni e un altro sedicenne) che erano assieme al sedicenne egiziano che ha accoltellato Gabriele Vaccaro. I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Pavia hanno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, denunciati per omissione di soccorso gli amici del 16enne che lo ha accoltellatoLa Procura di Pavia ha denunciato per omissione di soccorso i 4 amici del 16enne che la notte del 19 aprile ha ucciso Gabriele Vaccaro.

Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa»Non ha ancora diciassette anni l’assassino di Gabriele Vaccaro, il giovane operaio della logistica postale ucciso nella notte tra sabato 18 e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia: lutto cittadino a Favara, la sua città natale; Pavia, 25enne accoltellato a morte nel parcheggio: fermato un 16enne; Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questura; 25enne ucciso con una coltellata al collo dopo una rissa in un parcheggio a Pavia.

la tragedia di paviaOmicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorioUn 16enne è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parch ... milano.repubblica.it

la tragedia di paviaOmicidio a Pavia, fermato un 17enne per la morte di Gabriele VaccaroDopo la tragedia di ieri notte a Pavia, dove ha perso la vita Gabriele Vaccaro, 25 anni, vittima di un’aggressione avvenuta in un parcheggio al termine di una serata nella movida cittadina, per l’omic ... ticinonotizie.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.