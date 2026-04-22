La tragedia di Pavia dall' omissione di soccorso al concorso in omicidio | si aggrava la posizione dei 4 amici del killer di Gabriele

La posizione di quattro giovani coinvolti nella vicenda di Pavia si è aggravata, passando dall'ipotesi di omissione di soccorso a quella di concorso in omicidio. I quattro ragazzi, di cui tre maggiorenni e un sedicenne, erano presenti al momento della lite e dell’accoltellamento del giovane vittima da parte di un altro sedicenne egiziano. La vicenda si sta approfondendo in sede giudiziaria, con nuove accuse a carico degli imputati.

Non soltanto omissione di soccorso, ma anche concorso in omicidio. Si è aggravata la posizione dei quattro giovani (3 maggiorenni e un altro sedicenne) che erano assieme al sedicenne egiziano che ha accoltellato Gabriele Vaccaro. I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Pavia hanno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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