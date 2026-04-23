Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia | indagati per concorso i quattro amici del killer

L'inchiesta sull'omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto a Pavia si sta ampliando, con quattro amici del presunto aggressore iscritti nel registro degli indagati per concorso. La vittima, di origini siciliane, è stata trovata accoltellata e le indagini proseguono per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell'episodio né sugli eventuali moventi.