Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia | indagati per concorso i quattro amici del killer
L'inchiesta sull'omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto a Pavia si sta ampliando, con quattro amici del presunto aggressore iscritti nel registro degli indagati per concorso. La vittima, di origini siciliane, è stata trovata accoltellata e le indagini proseguono per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell'episodio né sugli eventuali moventi.
L'inchiesta sull'uccisione di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di origini siciliane accoltellato a morte a Pavia, si allarga. La posizione dei quattro amici del minorenne fermato per il delitto si è pesantemente aggravata nelle ultime ore: oltre alla denuncia per omissione di soccorso, i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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