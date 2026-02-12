La giornalista di Chi l’ha Visto? ha ascoltato una testimonianza che riapre vecchie piste sul caso Maddie McCann. Una donna che avrebbe visto con la bambina somiglia a Ghislaine Maxwell, la donna al centro di nuovi sospetti dopo la pubblicazione degli Epstein files desecretati. La testimone ha descritto una figura che ricorda molto Maxwell, alimentando le ipotesi di un collegamento tra i due casi. La vicenda si riaccende con nuovi dettagli e più domande che risposte.

“ Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che vidi con la bambina che sembrava Maddie ”: alla luce degli Epstein files desecretati lo scorso 30 gennaio, anche il caso della piccola Maddie, ma potrebbe non essere il solo, fa emergere un nuovo scenario. A segnalare l’avvistamento alla famiglia di Madeleine McCann fu un uomo e adesso la domanda che si pone, per evitare ogni teoria complottista, è la seguente: dove si trovava l’amica del finanziere pedofilo condannato per abusi e traffico di minori, protagonista di uno scandalo senza precedenti, nei giorni del rapimento di Maddie? A porla e a ripescare la segnalazione è stata la redazione del programma dedicato alle persone scomparse “ Chi l’ha visto? ”, in onda ieri su Raitre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La testimonianza choc su Maddie McCann a Chi l’ha Visto?: “Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che ho visto con lei”

Un nuovo dettaglio emerge dai cosiddetti Epstein files, i documenti che svelano le attività del finanziere Jeffrey Epstein.

Un nuovo capitolo si apre nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

Madeleine McCann vista con Ghislaine Maxwell: la testimonianza choc negli Epstein FilesMadeleine McCann e gli Epstein Files: a quasi vent’anni dalla scomparsa emergono nuovi indizi che la collegherebbero a Ghislaine Maxwell e alla rete di Epstein. notizie.it

Il reggiseno, il teschio, i finti carabinieri. La testimonianza choc su Daniela RuggiÈ scomparsa da settembre 2024, lasciando a casa i telefoni da cui non si separava mai e una cospicua somma di denaro. Tuttavia il contesto sembra mostrare come molto remota l’ipotesi che i resti ... ilgiornale.it

C’è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files Un testimone l’avrebbe vista camminare per strada con Ghislaine Maxwell due an - facebook.com facebook

Il sistema Epstein ebbe un ruolo nella scomparsa della piccola Madeleine McCann Una teoria del complotto circolante in rete da anni trova riscontro negli Epstein Files, dove si trova una testimonianza raccolta dalla FBI su un presunto avvistamento di Maddy x.com