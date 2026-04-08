Azzurra Bisogni è scomparsa dopo aver partecipato a una serata a Milano. Secondo quanto riferito, una telefonata con una voce sconosciuta si è interrotta improvvisamente, lasciando i familiari senza ulteriori contatti. Da quel momento, non ci sono più tracce della giovane e si è diffuso un appello a Chi l’ha visto nella speranza di trovare informazioni utili.

Chi è Azzurra Bisogni e quando è scomparsa. C’è una telefonata interrotta, una voce sconosciuta e poi il silenzio. È da qui che parte il mistero sulla scomparsa di Azzurra Bisogni, 25 anni, originaria di Arcille, in provincia di Grosseto. La giovane si trovava a Milano per trascorrere una serata in discoteca. Da quel momento, però, i contatti con la famiglia si sono progressivamente interrotti fino a sparire del tutto. L’ultimo periodo in cui i genitori hanno avuto notizie risale al 18 marzo. L’appello a Chi l’ha visto: la telefonata che inquieta. A riaccendere l’attenzione sul caso è stato l’ appello lanciato dai genitori durante la trasmissione Chi l’ha visto?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Azzurra sparita dopo una serata a Milano: ‘Ha risposto un uomo, poi più nulla’, appello a Chi l’ha visto

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