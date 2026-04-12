Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio 11enne da un gruppo di ragazzi | tre giovani fermati per omicidio c’è anche un minorenne

Nel pomeriggio di oggi, le forze dell'ordine hanno fermato tre giovani in relazione alla morte di un uomo di 47 anni avvenuta nei pressi di una strada cittadina. L'uomo è stato aggredito da un gruppo di ragazzi e si trovava con il proprio figlio di 11 anni al momento dell'aggressione, che ha causato il suo decesso. Tra i fermati figura anche un minorenne.

Per la morte del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito da un gruppo di giovani e deceduto davanti al figlio di 11 anni, i carabinieri hanno sottoposto a fermo tre ragazzi. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni, Eduard Alin Carutasu di 19 anni, entrambi di nazionalità romena, e di un minorenne. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la tragedia si è consumata nella notte in piazza Felice Palma, a Massa. I due fermati dovranno rispondere dell’accusa di omicidio volontario. Secondo quanto riferito, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nei prossimi giorni, si terrà l’interrogatorio di garanzia.🔗 Leggi su Open.online

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio di 11 anni per un rimprovero al branco: chi sono i tre giovani fermati per l’assurdo omicidioOmicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’aggressione del 46enne avvenuta la scorsa...

Giacomo Bongiorni morto a Massa dopo l’aggressione davanti al figlio: fermati 3 ragazzi, uno è minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati dopo la morte di Giacomo Bongiorni, aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa.