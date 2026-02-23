Poliziotto inscenò legittima difesa | pistola giocattolo e omicidio

Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha sparato durante un confronto che ha provocato la morte di un giovane marocchino. La causa è stata una presunta scena di legittima difesa, ma si è scoperto che il poliziotto usò una pistola giocattolo prima di colpire. Gli investigatori hanno ricostruito i dettagli dell’episodio avvenuto il 26 gennaio a Rogoredo, dove l’agente si trovava in servizio. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini.

Un poliziotto fermato per omicidio volontario. Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, è stato bloccato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri, un pusher di 28 anni di origini marocchine, lo scorso 26 gennaio a Rogoredo. Le indagini, coordinate dalla procura milanese guidata da Marcello Viola, hanno svelato una dinamica ben diversa da quella inizialmente descritta dall’agente, che aveva invocato legittima difesa. La verità emersa parla di un tentativo di inscenare una falsa giustificazione, con una pistola giocattolo collocata accanto al corpo della vittima. Oltre a Cinturrino, altri quattro agenti del commissariato sono accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano, giovane ucciso da poliziotto: agente indagato per omicidio volontario. Il legale: “Legittima difesa”In un episodio avvenuto a Milano, un giovane è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Rogoredo.

Fuori dal Coro, il poliziotto punta una pistola giocattolo verso la telecamera: Giordano impietrito, caos in studioUn poliziotto di fronte alle telecamere punta una pistola giocattolo, lasciando tutti senza parole.

Come dimostra la vicenda di Milano, molto diversa da come era stata inizialmente raccontata, la pretesa che la legittima difesa da parte di un agente debba essere presunta e ...Come dimostra la vicenda di Milano, molto diversa da come era stata inizialmente raccontata, la pretesa che la legittima difesa da parte di un agente debba essere presunta e non accertata in un’indagi ... linkiesta.it

Nessuna impronta sull’arma di Mansouri dopo le analisi preliminari, la difesa del poliziotto: Attesa per indagini geneticaNuovi sviluppi nel caso del giovane ucciso durante controllo antidroga: assenza di impronte sull'arma e ipotesi del bersaglio intermedio ... ilfattoquotidiano.it

