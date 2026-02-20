Cadavere trovato su un terreno a Bra | è un ragazzo ucciso con un colpo di pistola

Un giovane di 25 anni, originario dell’Albania e residente a Santa Vittoria d’Alba, è stato trovato senza vita in un terreno a Bra. Il suo corpo, scoperto nel pomeriggio di oggi lungo la strada Chivola, mostra segni di una ferita da arma da fuoco. La vittima era nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. La scena del ritrovamento si trova in una zona poco frequentata, vicino a campi e vigneti. La polizia indaga sulle circostanze di questa morte improvvisa.

Il corpo di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, su un terreno ai margini di strada Chivola, che dal centro di Bra porta alla storica frazione di Pollenzo. Ad accorgersi della sua presenza, vicino a un'auto Lancia Ypsilon di colore nero, probabilmente di proprietà della stessa vittima, è stato un automobilista di passaggio, che ha dato l'allarme. Le autorità non confermano, ma sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola alla testa. L'arma non sarebbe stata trovata sul luogo dell'accaduto e quindi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio.