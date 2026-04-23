Cagliari muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notte

Nella notte a Monserrato, in Sardegna, un giovane muratore di 23 anni è stato colpito da un colpo di pistola al petto, risultando fatale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni o eventuali telecamere nella zona. La vittima è stata trovata senza vita sul luogo dell’incidente, e al momento non sono stati resi noti dettagli sul possibile movente o sui sospetti.

Il delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistolaUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Leggi anche: Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: cos'è successo; Omicidio a Monserrato: muratore di 23 anni ucciso da un colpo di pistola al petto; Omicidio a Cagliari, muratore ucciso con un colpo di pistola; Giovane muratore ucciso con un colpo di pistola al petto. Omicidio a Cagliari, muratore ucciso con un colpo di pistolaUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono ... gds.it Omicidio nella notte, ragazzo di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto: killer in fugaUn ragazzo di 23 anni è stato ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono ... leggo.it È giovedì. Un augurio di una serena e felice giornata dalla nostra redazione #CagliariNews #cagliari - facebook.com facebook Cagliari, incendio in cantina nel quartiere Sant’Elia x.com