Cagliari muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notte

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Monserrato, in Sardegna, un giovane muratore di 23 anni è stato colpito da un colpo di pistola al petto, risultando fatale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni o eventuali telecamere nella zona. La vittima è stata trovata senza vita sul luogo dell’incidente, e al momento non sono stati resi noti dettagli sul possibile movente o sui sospetti.

Il delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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