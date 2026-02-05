Indagato per omicidio in Sarajevo dopo che un cecchino sparò a civili durante lo sport

Un ottantenne è stato indagato per omicidio a Sarajevo dopo aver sparato a civili durante una partita sportiva. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha usato un fucile da caccia, ha colpito alcune persone e poi si è fermato sul posto, senza cercare di scappare. La polizia ha già ascoltato testimoni e sta cercando di capire le motivazioni dell’accaduto. Nessuno dei civili colpiti si trova in pericolo di vita.

L’uomo, di ottant’anni, è indagato per omicidio a Sarajevo. Ha sparato a civili durante una partita sportiva, con un fucile da caccia, e non è andato via con le armi, bensì è rimasto in zona. L’uomo, ex trasportatore, è un appassionato di sport e di armi, ma soprattutto di politica di destra. È stato identificato e arrestato in un momento delicato: la sua azione è avvenuta in pieno centro urbano, e le sue motivazioni sono state inquietanti. L’indagine è iniziata dopo un episodio che non sembra mai finire: un uomo, in un paese in pace, con un fucile, e un motivo che non è stato ancora chiarito. Le vittime sono state colpite in un momento in cui non si aspettavano nulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta.

La procura di Milano ha aperto un’indagine su un italiano coinvolto nei fatti di Sarajevo tra il 1993 e il 1995.

