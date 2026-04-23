Omicidio a Monserrato | 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile a Monserrato, nel Cagliaritano, un uomo di 23 anni è stato colpito al petto da un proiettile e ha perso la vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare eventuali responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul fatto o su eventuali sospetti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Un giovane di 23 anni è stato ucciso nella notte tra il 22 e il 23 aprile a Monserrato, nel Cagliaritano. La vittima, un muratore residente a Villacidro, è stata colpita mortalmente da un proiettile al petto, che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni intervento si è rivelato vano a causa della gravità della ferita. Indagini in corso dei carabinieri. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Cagliari, insieme ai militari della compagnia di Quartu Sant’Elena.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Monserrato: 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto Notizie correlate Omicidio a Monserrato vicino Cagliari, muratore trovato morto in strada: ucciso con colpo di pistola al pettoOmicidio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari: un muratore di 23 anni è stato ucciso nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistolaCAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: cos'è successo; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola; Omicidio a Monserrato, 23enne freddato con un colpo di pistola; Delitto nella notte, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto. Omicidio a Monserrato, 23enne freddato con un colpo di pistolaUn uomo di 23 anni è stato ucciso nella notte a Monserrato: muratore, residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul luogo dell'omicidio è in ... rainews.it Omicidio a Monserrato, 23enne ucciso con un colpo di pistola al pettoUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono ... rainews.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola x.com Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo, lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l’autista del bus per omicidio colp - facebook.com facebook