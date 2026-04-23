Omicidi Vecchio e Rovetta il boss Aldo Ercolano a processo a Catania

Il 7 luglio si terrà davanti alla quarta sezione penale della Corte d'assise di Catania l'udienza preliminare che riguarda il processo a carico di Aldo Ercolano, nipote di un noto boss mafioso. L'imputato è coinvolto nel duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La corte ascolterà le parti e valuterà l'ammissibilità delle prove presentate nel procedimento.

Si terrà il 7 luglio davanti alla quarta sezione penale della Corte d'assise di Catania la prima udienza del processo ad Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, per il duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, uccisi dalla mafia il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandate di attentati e omicidi nella stagione delle stragiOpera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano, Nitto Santapaola. Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandante di attentati e omicidi nella stagione delle stragiOpera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano, Nitto Santapaola. Una raccolta di contenuti Si parla di: Omicidi Vecchio e Rovetta, boss Aldo Ercolano a processo a Catania. Omicidi Vecchio e Rovetta, boss Aldo Ercolano a processo a CataniaSi terrà il 7 luglio davanti alla quarta sezione penale della Corte d'assise di Catania la prima udienza del processo ad Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, per il d ... ansa.it Il duplice omicidio di Francesco Vecchio e Alessandro Rovetta: Aldo Ercolano sarà processatoA oltre 35 anni dal delitto arriva la svolta. Il boss rinviato a giudizio come mandante dell'esecuzione per chi osò dire no a Cosa Nostra ... lasicilia.it