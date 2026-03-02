Nitto Santapaola è deceduto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano. Era conosciuto come un boss legato a numerosi attentati e omicidi durante la stagione delle stragi. La notizia viene confermata da fonti ufficiali e ha suscitato grande attenzione nell’ambiente carcerario e tra gli addetti ai lavori. La sua morte interrompe una lunga presenza nel mondo criminale italiano.

Opera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Malato da tempo, secondo quanto riferisce l’Ansa, si sarebbe spento nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano. Mandante di stragi e omicidi Nitto Santapaola è ritenuto il mandante di stragi e omicidi e il suo nome compare anche nelle indagini sull'attentato di Capaci del maggio 1992, quello in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandate di attentati e omicidi nella stagione delle stragi

Morto in carcere il boss Nitto SantapaolaAGI - È morto nel carcere milanese di Opera, il boss catanese Benedetto Nitto Santapaola, 87 anni, dove era detenuto in regime del 41bis, il carcere...

Leggi anche: Il boss Nitto Santapaola morto nel carcere di Opera a Milano

Aggiornamenti e notizie su Nitto Santapaola.

Temi più discussi: I Ferrero e le nocciole dall’Irpinia; La fake della cittadinanza attiva; La violenza non ci appartiene. Da Lione a Roma contro gli Antifa; Sparò al pusher, agente arrestato. Cinturrino può uccidere ancora.

È morto Nitto Santapaola, boss di Cosa Nostra e mandante della strage di CapaciNitto Santapaola, figura di spicco di Cosa Nostra, è morto oggi a 87 anni nel carcere di Opera a Milano. Era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. rainews.it

Morto in carcere il boss Nitto Santapola, mandante della strage di CapaciDetenuto a Opera al regime del 41bis, aveva 67 anni. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Esponente del clan catanese Santapaola-Ercolano, era stato arrestato nel 1993 dopo una lunga latitanza ... msn.com

È morto Nitto Santapaola, boss di Cosa Nostra e mandante della strage di Capaci Approfondisci qui - facebook.com facebook

Mafia, è morto il boss Nitto Santapaola nel carcere di Milano x.com