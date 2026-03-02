morto in carcere il boss nitto santapaola mandante di attentati e omicidi nella stagione delle stragi

Nitto Santapaola, noto boss, è deceduto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano. È stato coinvolto in attentati e omicidi durante la stagione delle stragi. La notizia è stata resa nota dalle autorità carcerarie, senza ulteriori dettagli sui dettagli della morte. La sua scomparsa segna la fine di una figura di rilievo nel panorama criminale italiano.

Opera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. Era soprannominato ''u' cacciatore'', per la sua passione per la caccia e ''il licantropo'', appellativo nato dalle intercettazioni dei suoi uomini e da false voci su una presunta malattia psichiatrica assimilabile alla licantropia. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Malato da tempo, secondo quanto riferisce l’Ansa, si sarebbe spento nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ha retto un modello criminale in grado di «essere spietato, ma anche politico e duraturo. È la Cosa nostra che ...

Il padrino catanese era l'ultimo uomo d'onore della vecchia mafia siciliana. Condannato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio e per una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto