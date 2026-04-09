I genitori di una ragazza di 14 anni coinvolti nell’indagine sulla presunta esposizione alla ricina sono stati ascoltati dai pubblici ministeri. Durante gli interrogatori, entrambi hanno ripetuto più volte di non ricordare alcuni dettagli e hanno fornito versioni che risultano essere simili tra loro. La procura di Larino si sta preparando a una nuova fase delle indagini, dopo il caso di avvelenamento avvenuto a Pietracatella.

La procura di Larino si prepara a cambiare passo. L’avvelenamento da ricina di Pietracatella, piccolo comune del Molise, che ha ucciso Antonella Di Ielsi, cinquant’anni, e sua figlia Sara, 15 anni, tra il 27 e il 28 dicembre, entra in una fase in cui i testimoni diventano indagati e riempiono il fascicolo aperto contro ignoti con l’accusa di duplice omicidio premeditato. Una trentina di persone, familiari compresi, sono state finora sentite soltanto come persone informate sui fatti. Un equilibrio fragile che la procuratrice Elvira Antonelli sembra decisa a rompere. Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, ha passato sei ore di fronte agli inquirenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giallo della ricina, Gianni Di Vita e la figlia Alice interrogati dai pm: i tanti “non ricordo” e le versioni “concordanti”. Ecco i 5 punti chiave

Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprileSubisce una nuova accelerazione l’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, decedute subito dopo Natale...

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile; Madre e figlia morte avvelenate, cosa non torna? L'ombra del dark web dietro la ricina. È giallo sul malore del marito; Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina: interrogati padre e altra figlia; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la ricina agisce entro 10 ore. I regali e i pasti prima del malore. Il legale: E se fosse stato un caffè?.

Giallo della ricina, Gianni Di Vita e la figlia Alice interrogati dai pm: i tanti non ricordo e le versioni concordanti. Ecco i 5 punti chiavePietracatella (Campobasso), duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara: avvelenate nella cena in famiglia. Il marito e padre, ex sindaco del paese: Tranquillissimo e addolorato ... quotidiano.net

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la ricina agisce entro 10 ore. I regali e i pasti prima del malore. Il legale: E se fosse stato un caffè?La Procura di Larino procede contro ignoti. Oggi sono stati sentiti il marito e la primogenita Alice, 19 anni. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di una ventina di person ... today.it

È ancora un giallo la scomparsa di Clara Rossignoli, l'anziana di Porto di Legnago. Mancano sue notizie da un anno esatto. Fra 3 giorni compirebbe 80 anni. L'appello della figlia. - facebook.com facebook

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