Foggia giovedì i funerali di Dino Carta

A Foggia, i funerali di Dino Carta sono programmati per giovedì 23 aprile alle ore 10 nella chiesa del Santissimo Salvatore in via Napoli. La cerimonia riguarda il personal trainer ucciso lo scorso lunedì 13 aprile in via Caracciolo, vicino allo stadio. La data e l’orario sono stati comunicati e la funzione religiosa si svolgerà nella chiesa cittadina.

I funerali di Dino Carta, il personal trainer assassinato lo scorso lunedì 13 aprile, in via Caracciolo a Foggia, nei pressi dello stadio, si terranno giovedì 23 aprile, alle ore 10, nella chiesa del Santissimo Salvatore, in via Napoli. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, giovedì i funerali di Dino Carta Notizie correlate Omicidio a Foggia: l’ombra di un vecchio mistero su Dino CartaL’indagine sull’omicidio del quarantaduenne Dino Carta, avvenuto a Foggia la sera del 13 aprile, ha preso una svolta decisiva con il riapertura di un... Leggi anche: Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Foggia, dall’autopsia le verità sull'omicidio di Dino Carta. E oggi un corteo per chiedere giustizia; Il mistero dell'uomo in bici, la pista privilegiata e l'appello del suocero di Dino Carta: Chi sa parli - FoggiaToday; Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpi; Corteo per Dino: Foggia si mobilita e chiede giustizia. Giovedì i funerali del personal trainer. A Foggia centinaia in corteo per il personal trainer ucciso: Dino vive con noiFoggia è scesa in piazza per un corteo silenzioso in ricordo di Dino Carta, il 42enne personal trainer assassinato la sera del 13 aprile in via Caracciolo, mentre era in strada a pochi passi dalla sua ... rainews.it Dino Carta, mille persone chiedono verità e giustizia. Era un uomo buono, merita risposteUna città intera scesa in strada per chiedere verità. Circa mille persone hanno partecipato ieri sera a Foggia al corteo ... immediato.net Foggia non resta a guardare e chiede verità e giustizia per Dino Carta https://www.antennasud.com/foggia-in-corteo-per-dino-carta-giovedi-i-funerali/ facebook Omicidio Dino Carta, il dolore della moglie al Tg1: "Spero di affrontare il futuro con l'aiuto del signore" x.com