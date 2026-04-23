Ombrelli stivali e 7 giorni di ferie retribuite per la pioggia | ecco cosa si vince alla lotteria inventata da un imprenditore cinese

Un imprenditore cinese ha messo in piedi una lotteria insolita, offrendo premi come ombrelli, stivali e sette giorni di ferie retribuite a chi partecipa. L’iniziativa riguarda la possibilità di vincere questi oggetti o benefici in relazione alla pioggia. Tra le molte lotterie esistenti, questa si distingue per la sua natura particolare e i premi singolari proposti ai partecipanti.

Tra i premi delle lotterie più strane al mondo, questo può sicuramente ambire quantomeno a una menzione d’onore. Esiste infatti una regione, in Cina, in cui, da marzo a giugno, piove per 82 giorni su 90 ogni anno. Una azienda che ha sede nella provincia di Hunan, nel sud del Paese, ha deciso quindi di mettere in palio alla lotteria aziendale per i suoi dipendenti 7 giorni di «permesso retribuito per pioggia», insieme ad altri gudget indispensabili in caso di pioggia e premi in denaro. La lotteria aziendale. L’azienda si chiama Mala Wangzi, che letteralmente significa «Principe Piccante», ha sede a Changsha, nella provincia di Hunan, è specializzata in produzione di snack al gusto di peperoncino ed è stata fondata nel 2009 da Zhang Yudong.🔗 Leggi su Open.online

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