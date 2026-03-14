Vince alla lotteria per la terza volta in meno di 10 anni | pensionato si porta a casa 3 milioni di dollari

Un pensionato canadese di 73 anni ha vinto di nuovo alla lotteria, portando a casa 65 mila dollari. Questa vittoria arriva a meno di un anno dalla sua precedente vincita di quasi due milioni di euro. È la terza volta in meno di dieci anni che l’uomo si aggiudica premi importanti, dimostrando una costanza rara nel gioco.

Marcel Leclaire qualche giorno fa ha vinto 65mila dollari alla lotteria. L’ex tassista, 73enne canadese, nel febbraio dello scorso anno aveva già sbancato portando a casa l'equivalente di quasi due milioni di euro. E ancora prima altri soldi nel 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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