Gli effetti del conflitto in atto fra le forze iraniane contro quelle israeliane e statunitensi sono sempre più devastanti, e si stanno manifestando in vari modi. Adesso la minaccia arriva anche dal cielo, con piogge nere tossiche e potenzialmente pericolose. Sui social network stanno circolando video registrati a Teheran in cui si vedono minacciose nubi nere che non hanno nulla di naturale. La città è stata recentemente interessata da una precipitazione scura e oleosa, simile a petrolio, che ha causato allarmi sanitari e ambientali. A quanto pare questo fenomeno sarebbe stato provocato dagli attacchi scagliati da Israele e dagli Stati Uniti ai danni degli impianti petroliferi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, paura e preoccupazione per la "pioggia nera": ecco di cosa si tratta

Articoli correlati

Potente terremoto nella notte nel Golfo di Napoli, paura in tutta Italia. Gli esperti dell’Ingv: “Evento raro, ecco di cosa si tratta”Un potente terremoto di magnitudo si è verificato, pochi minuti dopo la mezzanotte, nel Golfo di Napoli, non lontano dall’isola di Capri.

Leggi anche: I palazzi Donini e Cesaroni si illuminano di blu per la ricerca sulla sindrome Angelman: ecco di cosa si tratta

Full Movie | CEO Secretly Wanted Her for Years—Until She Finally Walked Into His Carefully Set Trap…

Una raccolta di contenuti su Iran paura e preoccupazione per la...

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Mons. Martinelli: Nel Golfo paura e preoccupazione, la via resta il dialogo. Chiese in preghiera; Dall’Iran al Tigullio tra paura e speranza: Il regime ci ha tolto tutto, ora l’ansia della guerra; Benzina, la paura per i rincari: è partito l’assalto ai distributori; La paura negli hotel: Dopo i missili i telefoni sono muti. Prenotazioni ferme.

Crisi Iran, D'Ambrosio è tornato in Italia con la famiglia dopo la paura a DubaiQualche giorno fa la testimonianza dell'ex Inter in collegamento telefonico a Sky Sport da Dubai, dove era in vacanza insieme alla famiglia: Tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa ment ... sport.sky.it

Campania: turismo calano le prenotazioni, la guerra in Iran fa paura, la preoccupazione dell’AbbacUna prima frenata nelle prenotazioni turistiche comincia a registrarsi anche in Campania, dove gli operatori del settore segnalano un calo delle richieste legato soprattutto al clima di incertezza int ... videonola.tv

"Non abbiamo interesse in una guerra infinita", cosa ha detto in una conferenza stampa a #Berlino, il cancelliere tedesco Friedrich #Merz riguardo alla guerra in #Iran - facebook.com facebook

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla guerra in #Iran e in #Libano, in #Cisgiordania crescono le aggressioni e gli avamposti israeliani. L'appello del sindaco: "Chiediamo alla comunità internazionale di fermare l’espansione degli insediamenti" x.com