Iran paura e preoccupazione per la pioggia nera | ecco di cosa si tratta

Da ilgiornale.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli effetti del conflitto in atto fra le forze iraniane contro quelle israeliane e statunitensi sono sempre più devastanti, e si stanno manifestando in vari modi. Adesso la minaccia arriva anche dal cielo, con piogge nere tossiche e potenzialmente pericolose. Sui social network stanno circolando video registrati a Teheran in cui si vedono minacciose nubi nere che non hanno nulla di naturale. La città è stata recentemente interessata da una precipitazione scura e oleosa, simile a petrolio, che ha causato allarmi sanitari e ambientali. A quanto pare questo fenomeno sarebbe stato provocato dagli attacchi scagliati da Israele e dagli Stati Uniti ai danni degli impianti petroliferi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

iran paura e preoccupazione per la pioggia nera ecco di cosa si tratta
© Ilgiornale.it - Iran, paura e preoccupazione per la "pioggia nera": ecco di cosa si tratta

Articoli correlati

Potente terremoto nella notte nel Golfo di Napoli, paura in tutta Italia. Gli esperti dell’Ingv: “Evento raro, ecco di cosa si tratta”Un potente terremoto di magnitudo si è verificato, pochi minuti dopo la mezzanotte, nel Golfo di Napoli, non lontano dall’isola di Capri.

Leggi anche: I palazzi Donini e Cesaroni si illuminano di blu per la ricerca sulla sindrome Angelman: ecco di cosa si tratta

Full Movie | CEO Secretly Wanted Her for Years—Until She Finally Walked Into His Carefully Set Trap…

Video Full Movie | CEO Secretly Wanted Her for Years—Until She Finally Walked Into His Carefully Set Trap…

Una raccolta di contenuti su Iran paura e preoccupazione per la...

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Mons. Martinelli: Nel Golfo paura e preoccupazione, la via resta il dialogo. Chiese in preghiera; Dall’Iran al Tigullio tra paura e speranza: Il regime ci ha tolto tutto, ora l’ansia della guerra; Benzina, la paura per i rincari: è partito l’assalto ai distributori; La paura negli hotel: Dopo i missili i telefoni sono muti. Prenotazioni ferme.

iran paura e preoccupazioneCrisi Iran, D'Ambrosio è tornato in Italia con la famiglia dopo la paura a DubaiQualche giorno fa la testimonianza dell'ex Inter in collegamento telefonico a Sky Sport da Dubai, dove era in vacanza insieme alla famiglia: Tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa ment ... sport.sky.it

Campania: turismo calano le prenotazioni, la guerra in Iran fa paura, la preoccupazione dell’AbbacUna prima frenata nelle prenotazioni turistiche comincia a registrarsi anche in Campania, dove gli operatori del settore segnalano un calo delle richieste legato soprattutto al clima di incertezza int ... videonola.tv

Digita per trovare news e video correlati.