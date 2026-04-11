Avellino tutto pronto per il convegno Oltre le Sbarre | L’Istruzione come Ponte per la Libertà
Il 23 aprile 2026, presso Palazzo Caracciolo di Avellino, si terrà il convegno intitolato “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”. L’evento si svolge nella sede della Provincia e coinvolge diversi relatori e partecipanti interessati ai temi dell’educazione e del reinserimento sociale. La giornata prevede interventi e discussioni su come l’istruzione possa influenzare il percorso di recupero dei detenuti.
Palazzo Caracciolo di Avellino, 23 aprile 2026 Il 23 aprile 2026, presso Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Provincia, si svolgerà il convegno “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”. Un importante momento di riflessione e confronto su un tema di grande rilevanza sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Perché la parola “libertà” è stata vietata all’Olimpico? “Era tutto pronto, poliziotti più sorpresi di noi”. Le accuse a Lotito“Domenica sera eravamo in Tribuna Tevere, all’Olimpico, per montare la coreografia per Lazio-Milan.
Turismo sostenibile e progettazione partecipata: tutto pronto per il convegno degli OMTG CilentoE' in programma il prossimo 9 aprile alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle in Pittari, il convegno dal titolo “Progettazione...
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Palermo-Avellino 2-0: i rosanero vincono e continuano la rincorsaI rosanero chiamati a non sbagliare per continuare la rincorsa alle prime posizioni. Presente in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. lasicilia.it
IrpiniaTv. . : " " La Cgil denuncia: “Caos al comune di Avellino”. E parla di una gestione “poco trasparente” della commissaria Perrotta. #itv - facebook.com facebook