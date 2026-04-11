Avellino tutto pronto per il convegno Oltre le Sbarre | L’Istruzione come Ponte per la Libertà

Il 23 aprile 2026, presso Palazzo Caracciolo di Avellino, si terrà il convegno intitolato “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”. L’evento si svolge nella sede della Provincia e coinvolge diversi relatori e partecipanti interessati ai temi dell’educazione e del reinserimento sociale. La giornata prevede interventi e discussioni su come l’istruzione possa influenzare il percorso di recupero dei detenuti.