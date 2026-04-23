Oltre i Transformer | l’ex OpenAI sfida l’IA con nuovi algoritmi

Un ex ricercatore di OpenAI ha annunciato il lancio di Core Automation, un progetto volto a sviluppare nuovi algoritmi che possano superare i modelli Transformer utilizzati attualmente nell’intelligenza artificiale. La società ha spiegato che l’obiettivo è creare soluzioni alternative in grado di migliorare le prestazioni e l’efficienza delle applicazioni di IA. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori nel settore tecnologico.

? Cosa sapere L'ex ricercatore OpenAI Jerry Tworek lancia Core Automation per superare i modelli Transformer.. Nuovi algoritmi mirano a automatizzare la ricerca scientifica tramite agenti di intelligenza artificiale.. Jerry Tworek ha lanciato Core Automation per creare il laboratorio di intelligenza artificiale più automatizzato al mondo, puntando su una ricerca che superi i limiti strutturali dei modelli attuali. L’ex ricercatore di OpenAI, che ha lasciato l’azienda nel gennaio 2026 dopo un impegno di sette anni, sostiene che la ricerca sul deep learning abbia raggiunto un punto di esaurimento. Il progetto si distacca dalla corsa tecnologica basata sull’incremento massivo dei dati e sulla dimensione dei modelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre i Transformer: l’ex OpenAI sfida l’IA con nuovi algoritmi Notizie correlate Leggi anche: IA Ignoranza Artificiale: la sfida comica agli algoritmi IA superpotenti: OpenAI e Anthropic blindano l’accesso ai nuovi modelliOpenAI e Anthropic hanno avviato una strategia di distribuzione selettiva per i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, limitando...