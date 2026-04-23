Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse iniziative e dichiarazioni che coinvolgono figure di spicco, tra cui un leader politico che ha chiamato alla mobilitazione e un dirigente di una grande azienda tecnologica che ha espresso le sue vedute sul futuro. Questi eventi riflettono un quadro in evoluzione, in cui si intrecciano questioni di politica, tecnologia e dinamiche di potere in un mondo sempre più multipolare.

Una convergenza che supera le ideologie Gli eventi recenti, dalla mobilitazione progressista promossa da Sánchez fino alle tesi tecnocratiche di Karp, mostrano un dato difficilmente ignorabile: la tradizionale distinzione tra destra e sinistra appare sempre più funzionale, più che sostanziale. Entrambe sembrano convergere verso modelli di gestione del potere che riducono il ruolo dei popoli, privilegiando strutture sovranazionali e tecnologie di controllo. Questa dinamica, letta in chiave geopolitica, si inserisce nello scontro tra un Occidente in crisi di egemonia e un mondo che si muove verso il multipolarismo, con la Russia e altri attori eurasiatici come protagonisti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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