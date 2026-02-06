qualcomm utilizza la tecnologia hpb di samsung per spingere lo snapdragon 8 elite gen 6 oltre i 5 ghz

Qualcomm ha annunciato di aver utilizzato la tecnologia hpb di Samsung per aumentare le prestazioni del suo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Questa mossa permette di spingere la frequenza di clock oltre i 5 GHz, puntando a offrire smartphone ancora più potenti. Tuttavia, restano da superare i problemi di gestione termica che continuano a frenare le prestazioni massime dei chip.

l’industria degli smartphone è segnata da una corsa alle prestazioni che spinge le frequenze di clock ai limiti, ma la gestione termica resta un collo di bottiglia cruciale. le ultime indiscrezioni indicano che qualcomm sta valutando una soluzione di raffreddamento sviluppata da samsung, denominata heat pass block (hpb), destinata a supportare la prossima generazione del qualcomm snapdragon 8 elite gen 6. l’obiettivo è contenere il calore generato dai carichi pesanti e mantenere prestazioni costanti. qualcomm adotterà la tecnologia di raffreddamento hpb di samsung nel snapdragon 8 gen 6. da tempo i dispositivi hanno fatto affidamento su camere di vapore e su fogli di grafite per mantenere temperatura e stabilità, ma tali sistemi passivi stanno raggiungendo i loro limiti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

