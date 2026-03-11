Negli ultimi anni, la tecnologia si è affermata come uno strumento chiave nelle dinamiche di potere tra le nazioni, influenzando le strategie e le alleanze internazionali. La corsa all’innovazione ha portato a un aumento di investimenti e a una competizione globale senza precedenti, mentre i segreti industriali e militari sono diventati risorse di grande valore. La geopolitica moderna si intreccia profondamente con le evoluzioni tecnologiche, modificando le modalità di confronto tra paesi.

Nel corso della storia, l’innovazione tecnologica ha spesso giocato un ruolo ambiguo. I “segreti del mestiere” erano un patrimonio gelosamente custodito dalle Confraternite, o Corporazioni. Episodi di protezione ossessiva di conoscenze ritenute “strategiche” si ripeterono frequentemente nel corso della prima rivoluzione industriale; ad esempio, il governo inglese si oppose con scarsissimo successo all’emigrazione di tecnici e imprenditori diretti sul continente, nel tentativo di preservare il proprio primato tecnologico. La guerra (anche) degli algoritmi, Anthropic fa causa agli Usa. Ma l’intelligenza artificiale è già l’arma segreta È tuttavia possibile affermare che dalla metà del diciannovesimo secolo la conoscenza tecnologica andò sempre più assumendo la fisionomia di “bene pubblico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tecnologia è la nuova arma letale nella corsa alla supremazia globale: così la geopolitica ha ‘inquinato’ la conoscenza

Articoli correlati

Leggi anche: È la difesa la vera arma letale dell’Una Hotels

Dai nostri like alla geopolitica: il saggio “Big Tech” ricostruisce la mappa del potere dei giganti della tecnologiaSocial media, e-commerce, gaming, piattaforme istituzionali e cloud fanno oggi parte della nostra quotidianità.

Contenuti e approfondimenti su La tecnologia è la nuova arma letale...

Temi più discussi: La tecnologia ridisegna la sicurezza nazionale italiana; Salari e tecnologia: più l’innovazione corre veloce, più contano le competenze; Imperialismo digitale: la tecnologia si intreccia alla guerra; L’IVA si trasforma: qualità del dato, tecnologia e nuova relazione fisco?impresa.

Faccia a faccia con Carl Pei, Nothing: La tecnologia si sta dissolvendo. E noi siamo prontiA margine del lancio di Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro, il fondatore e CEO di Nothing ci ha raccontato la sua visione del futuro dell'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale come nuova ... dday.it

Infrastrutture e sicurezza: una nuova agenda tecnologica transatlanticaNel mondo di oggi la corsa alle nuove tecnologie non è più soltanto una questione di carattere tecnico ed economico, ma anche una questione politica di primaria importanza. E con la Cina che ambisce a ... ilgiornale.it

Artemis: ha senso tornare sulla Luna Scienza, tecnologia… e politica Negli ultimi mesi il programma Artemis è tornato sotto i riflettori per ritardi e complessità della catena tecnologica (soprattutto legata ai sistemi di atterraggio e alla tabella di marcia). E intant - facebook.com facebook

Oggi la tecnologia non è più solo economia, è sicurezza e difesa. L’Europa si trova tra due modelli, quello cinese guidato dallo Stato e quello americano dominato dai grandi colossi privati, la sfida è trovare un equilibrio che protegga la democrazia. Qui il mio i x.com