Il difensore del Napoli ha dichiarato che la squadra punta a qualificarsi per la Champions League e ha sottolineato la necessità di cambiare immediatamente nel prossimo incontro contro la Cremonese. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di confronto interno, evidenziando la volontà di migliorare le prestazioni per raggiungere gli obiettivi stagionali. La squadra si prepara quindi alla sfida con l’obiettivo di invertire un trend negativo.

"> NAPOLI – Parole da leader e da uomo spogliatoio. Mathías Olivera si racconta e guarda avanti, con un obiettivo chiaro: rialzare subito il Napoli dopo l’ultimo passo falso. Il difensore uruguaiano, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro, ha ripercorso la sua esperienza in maglia azzurra e tracciato la rotta per questo finale di stagione. «Quando ho firmato nel 2022 ero felicissimo, mi hanno accolto tutti benissimo. Sono qui da quasi quattro anni, il tempo vola e ho vissuto momenti bellissimi», ha spiegato Olivera. Un legame forte con la città, che per caratteristiche ricorda molto il Sud America: «Napoli è simile all’Uruguay, anche per questo tanti miei connazionali qui hanno fatto bene.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Olivera: «Vogliamo la Champions, contro la Cremonese serve cambiare subito»

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