Fiorentina Vanoli | Contro il Rakow vogliamo vincere e andare avanti a testa alta Poi ci sarà la Cremonese

Il responsabile della Fiorentina ha dichiarato che contro il Rakow vogliono vincere e proseguire il percorso, salendo in campo con determinazione. Ha aggiunto che non bisogna concentrarsi sulla partita successiva contro la Cremonese, ma sull'incontro imminente, ritenendolo fondamentale per il momento della squadra. La sfida si svolgerà in un contesto in cui l’obiettivo è ottenere un risultato positivo.

FIRENZE – “Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno”. Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Conference contro il Rakow, in programma domani sera, 12 marzo 2026, al Franchi. In sostanza, Vanoli non vuole dare l’idea di una Fiorentina che pensa solo al campionato e quindi alla partita di Cremona di lunedì. Qui di prosegue: “Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

