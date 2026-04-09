Il tecnico della squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo principale è qualificarsi in Champions League, ma prima di tutto si concentrano sul rafforzare la rosa con giocatori specifici, tra cui alcuni attaccanti. Ha anche sottolineato che l’obiettivo di partecipare alla competizione europea non è stato imposto dal club, bensì stabilito dal proprio staff. Le dichiarazioni arrivano in un momento di discussione sulla strategia di mercato e sui prossimi passi da compiere.

“Rivoluzioni, rinnovi in scadenza, futuro? Noi siamo persone serie e continueremo a pensare solo a raggiungere il traguardo Champions. Poi la squadra andrà rinforzata con acquisti mirati”. Gian Piero Gasperini, in una conferenza per nulla banale alla vigilia della sfida al Pisa, sgombera il campo e cerca di fare chiarezza anche su quello che vorrà in estate. "In questo momento non pensiamo al futuro. Il secondo tempo di Milano non deve succedere, c'è stato un crollo di umore - avvisa subito Gasp-. Questa è una squadra che ha la coscienza a posto per come ha lavorato e interpretato le partite da inizio stagione. Sono ragazzi seri e motivati, sappiamo che domani sarà una partita difficile nonostante il Pisa sia quasi retrocesso, hanno fatto ottime gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Prima vogliamo la Champions, poi rinforzi mirati. Serve gente tipo Malen, Wesley..."

Leggi anche: Como-Roma 2-1: Malen illude ma l'espulsione di Wesley è fatale, Fabregas vince la sfida per la Champions League

Leggi anche: Roma, patto Gasperini-Totti: Svilar e Malen intoccabili per la Champions

Temi più discussi: Massara: La permanenza di Gasperini è una certezza. Vogliamo Malen resti a lungo; Bologna, Castro esalta la vittoria sulla Roma: Quel gol è da podio; Inter-Roma, Lautaro: Conosciamo Gasperini, meritavamo la vittoria. Il gruppo degli azzurri? Danno sempre tutto.

La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-PisaGian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Pisa, giornata numero 32 di Serie A. asroma.com

Gasperini 'nessuno credeva a una Roma da Champions, ma siamo lì'(ANSA) - ROMA, 09 APR - Questa è una squadra che ha un traguardo: al di là degli avversari. Ci siamo imposti quell'obiettivo là, ma se non ci riusciamo dobbiamo avere la coscienza a posto nell'aver p ... tuttosport.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini è tornato anche sull'obiettivo Champions League della sua Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, oggi sesto in classifica con 54 punti e quindi a - facebook.com facebook

#Gasperini: “Ho cercato di chiarire il più possibile così poi per 7 partite mi lasciate stare… Al di fuori di queste conferenze, non parlo con voi e non ho altre notizie da darvi. Ve le ho date oggi e ci rivediamo venerdì prossimo. Volevo essere il più chiaro poss x.com