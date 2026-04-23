Mathias Olivera, difensore uruguaiano del Napoli, ha parlato della sua esperienza in città durante un'intervista radiofonica. Ha affermato che Napoli gli ricorda il Sud America e ha detto che sia lui che la sua famiglia si trovano bene nel quartiere in cui vivono. Le sue parole si sono concentrate esclusivamente sulla sua permanenza e sul rapporto con l’ambiente locale, senza riferimenti ad altri aspetti o personaggi.

Mathias Olivera, difensore partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sulla sua avventura all’ombra del Vesuvio. «Quando ho firmato per il Napoli nel 2022 ero molto felice: tutti mi hanno accolto benissimo. Sono qui da quasi 4 anni, il tempo vola: ho vissuto momenti bellissimi. Tanti uruguaiani a Napoli? È una città molto simile al Sud America. Anche per quello, ogni uruguaiano che è venuto qui si è trovato bene ed è sempre stato pronto a sudare la maglia. Penso a Cavani, che ha fatto degli anni incredibili, oppure anche a Gargano. Ho fatto il mio primo gol contro la Cremonese? Speriamo di rifarlo venerdì! Mi ricordo che fu una bella partita.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Olivera: “Napoli è come il Sud America, io e la mia famiglia stiamo bene qui”

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