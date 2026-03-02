Volley Un’Olimpia Teodora in emergenza cede a Ripalta ma perde un solo punto in classifica

L’Olimpia Teodora, reduce da un periodo difficile a causa delle assenze, si confronta con Ripalta in una partita valida per il campionato di volley. Nonostante le difficoltà, la squadra dimostra determinazione e riesce a conquistare un punto, mantenendo la posizione in classifica. La partita si conclude con una vittoria per Ripalta, ma con un risultato che lascia un segno positivo per l’Olimpia Teodora.

Un'Olimpia Teodora in emergenza di organico esce a testa alta e con un punto dalla trasferta di Ripalta. Era la partita più attesa, prima contro seconda con la capolista Olimpia Teodora ospite di una CR Transport Ripalta desiderosa di accorciare il divario in classifica e dí vendicare la.

Volley, Olimpia Teodora torna al successo contro San Giorgio Piacentino e rimane in vetta alla classificaDeve lottare anche contro la sfortuna l’Olimpia Teodora che, dopo lo stop di Modena, torna al successo battendo nettamente per 3-0 al PalaCosta la...

Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stende Forlì nel derbyOLIMPIA TEODORA 3LIFE 365 FORLI’ 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22) OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 3, Fabbri 11, Casini 16,...

Volley: Olimpia Teodora inarrestabile, quattro vittorie su quattro, primato solitario in Serie B1

Volley. Un’Olimpia Teodora in emergenza cede a Ripalta, ma perde un solo punto in classificaLe ravennati escono a testa alta dal big match, con la sconfitta 3-2 che fa perdere loro un solo punto contro le avversarie ... ravennatoday.it

Volley: Olimpia Teodora, punto prezioso a Ripalta nonostante l’emergenzaTrasferta complicata ma ricca di segnali positivi per l’Olimpia Teodora Ravenna, che sul campo della C.R. Transport Ripalta conquista un punto al termine di una battaglia chiusa al tie-break. Finisce ... ravennawebtv.it

Serie B1, la Cr Transport Ripalta batte 3-2 la capolista Olimpia Teodora Ravenna x.com

