Furti in città | un appartamento preso di mira nel cuore del centro indagini in corso per risalire ai responsabili
Un furto importante è avvenuto nel centro di Capaccio Scalo martedì pomeriggio. I ladri sono entrati in un appartamento e hanno portato via diversi oggetti di valore. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno si è ancora fatto vivo, ma le forze dell’ordine non mollano. La comunità è sotto shock e aspetta aggiornamenti sulle svolte delle indagini.
Un furto di grande entità ha scosso il cuore di Capaccio Scalo, nella provincia di Salerno, nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026. I responsabili, ancora ignoti, hanno svaligiato un appartamento situato in via Antonio Gramsci, una delle principali vie della frazione, agendo con precisione e rapidità che hanno reso il colpo particolarmente difficile da prevedere. L’accesso è avvenuto forzando un balcone, elemento che suggerisce una pianificazione accurata del raid. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione senza innescare alcun sistema d’allarme, riuscendo a muoversi liberamente per tutte le stanze in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
