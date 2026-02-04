Un furto importante è avvenuto nel centro di Capaccio Scalo martedì pomeriggio. I ladri sono entrati in un appartamento e hanno portato via diversi oggetti di valore. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno si è ancora fatto vivo, ma le forze dell’ordine non mollano. La comunità è sotto shock e aspetta aggiornamenti sulle svolte delle indagini.

Un furto di grande entità ha scosso il cuore di Capaccio Scalo, nella provincia di Salerno, nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026. I responsabili, ancora ignoti, hanno svaligiato un appartamento situato in via Antonio Gramsci, una delle principali vie della frazione, agendo con precisione e rapidità che hanno reso il colpo particolarmente difficile da prevedere. L’accesso è avvenuto forzando un balcone, elemento che suggerisce una pianificazione accurata del raid. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione senza innescare alcun sistema d’allarme, riuscendo a muoversi liberamente per tutte le stanze in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti in città: un appartamento preso di mira nel cuore del centro, indagini in corso per risalire ai responsabili

Approfondimenti su Capaccio Scalo

I furti sono avvenuti nel giro di poche ore e hanno spaventato le persone del luogo.

Nella mattina di ieri, un’opera d’arte di grande valore è stata rubata nella cattedrale di Lamezia Terme.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Capaccio Scalo

Argomenti discussi: Raffica di furti e scippi in città: colpi in centro, al supermercato e fuori da una palestra; ? La città nel mirino dei ladri: otto furti con spaccata in due mesi; Spaccio e furti in città. La Polizia di Stato di Bologna esegue due arresti nelle ultime 24 ore.; Bari, furti con spaccata nei negozi del centro: arrestato un senza fissa dimora.

Genova, 45enne arrestato per furti in città e in locali pubbliciArrestato a Genova un 45enne ritenuto responsabile di furti in negozi e proprietà pubbliche. Custodia cautelare eseguita dalla Polizia di Stato. ligurianotizie.it

Cava de'Tirreni, furto in casa a via Marconi: «Ancora segni sui citofoni»Torna l'emergenza furti in città. Ripulito un appartamento in via Marconi dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per portare via soldi e preziosi. Secondo ... ilmattino.it

Quotidiano di Gela. . DROGA E FURTI: RAFFICA DI ARRESTI E SEQUESTRI IN CITTÀ - facebook.com facebook