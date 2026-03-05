Cristian Biasion | 50 anni 5 di lotta contro il male

Cristian Biasion, 50 anni, è morto improvvisamente. Era il titolare dell’azienda di soccorso stradale Biasion soccorso stradale, e la notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Arzergrande. La sua attività si era dedicata per cinque anni alla lotta contro il male. La comunità si è riunita per ricordarlo e rendergli omaggio.

La comunità di Arzergrande è rimasta senza parole dopo la notizia della scomparsa improvvisa di Cristian Biasion, titolare dell'azienda di soccorso stradale Biasion soccorso stradale. Il decesso è avvenuto martedì sera, quando il cinquantenne aveva già combattuto per cinque anni contro una malattia che ne ha progressivamente eroso le difese fisiche. L'imprenditore, che ha compiuto 50 anni lo scorso 6 luglio, era noto in tutta la provincia non solo per la sua attività professionale ma anche per la sua generosità e il suo carattere solare. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese nelle prime ore di mercoledì, scatenando un'ondata di messaggi di vicinanza indirizzati alla moglie Gennj Destro e al resto della famiglia.