La prima reazione ufficiale all’Odissea di Christopher Nolan

Il fratello di Christopher Nolan, Jonathan Nolan, ha commentato con entusiasmo il film del regista. La prima reazione ufficiale all’Odissea di Nolan è arrivata proprio da lui, che ha parlato di un’opera che ha colpito positivamente la famiglia e gli addetti ai lavori. Ora il film si prepara a essere presentato al pubblico, tra attese e curiosità.

L’Odissea di Christopher Nolan ha ufficialmente ricevuto la sua prima accoglienza entusiastica, grazie al fratello del regista, Jonathan Nolan. Il co-creatore di Westworld e produttore esecutivo di Fallout ha dichiarato a CinemaBlend che l’imminente epopea del fratello maggiore è “spettacolare” e “straordinaria”. Se la curiosità era tanta fino a qualche settimana fa, vedendo scorrere i nomi del cast e le fotografie dal set, adesso è senza dubbio schizzata alle stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono stati i commenti ricevuti, per prepararci all’uscita del film nelle sale a luglio. Un’epopea straordinaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

