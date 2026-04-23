Oderzo | 21 studenti diventano volti della democrazia europea

Ventiuno studenti dell'Istituto Sansovino-Obici di Oderzo sono stati scelti come rappresentanti del progetto EPAS, assumendo il ruolo di Junior Ambassador. Questa iniziativa coinvolge studenti provenienti da diverse scuole europee, che avranno il compito di promuovere e diffondere i valori della democrazia all’interno delle loro comunità. La selezione si è conclusa nelle ultime settimane, con i giovani chiamati a partecipare a incontri e attività di sensibilizzazione.

? Cosa sapere Ventuno studenti dell'Istituto Sansovino-Obici di Oderzo diventeranno Junior Ambassador per il progetto EPAS.. Il percorso formativo culminerà il 6 maggio a Mestre con la Festa dell'Europa.. Ventuno studenti dell’Istituto Sansovino-Obici di Oderzo diventeranno Junior Ambassador per il progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, impegnandosi in un percorso di cittadinanza attiva che culminerà a Mestre il 6 maggio prossimo. Il progetto EPAS 2026 coinvolge esattamente 20 ragazzi delle classi quarte dell’Istituto Tecnico di Oderzo. Questi giovani non saranno semplici spettatori, ma assumeranno un ruolo di rilievo nella promozione dei valori europei e della partecipazione democratica all’interno della loro scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oderzo: 21 studenti diventano volti della democrazia europea Notizie correlate L’Aquila 2026: 2.000 volti diventano arte urbanaLa Giunta comunale di L’Aquila ha dato il via libera a un’opera d’arte collettiva che trasformerà la città in una galleria a cielo aperto,... Nelle scuole arriva 'Risk Mode: On': gli studenti diventano protagonista della cultura della prevenzioneAvviata presso l’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ di Pisa la prima fase di ‘Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato dall’Istituto italiano per la...