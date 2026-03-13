La Giunta comunale di L’Aquila ha approvato un progetto di arte urbana che coinvolge più di 2.000 persone nel dipingere e decorare diversi spazi della città. L’iniziativa mira a creare un’opera collettiva che trasformerà vari punti della città in una sorta di galleria a cielo aperto. Il progetto si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà cittadini di diverse età.

La Giunta comunale di L’Aquila ha dato il via libera a un’opera d’arte collettiva che trasformerà la città in una galleria a cielo aperto, coinvolgendo direttamente oltre 2.000 residenti nel progetto Inside Out dell’artista JR. Questa iniziativa, approvata ufficialmente per l’anno 2026, mira a trasformare i volti dei cittadini in grandi manifesti in bianco e nero installati negli spazi urbani del capoluogo abruzzese. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di sviluppo ReStart e nel percorso che vede L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, puntando su un messaggio di coesione sociale attraverso l’arte partecipata. Il cuore pulsante di questa operazione non risiede solo nella produzione artistica, ma nella capacità di generare legami sociali concreti tra la città e le aree interne del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila 2026: 2.000 volti diventano arte urbana

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