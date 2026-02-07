Nelle scuole arriva ' Risk Mode | On' | gli studenti diventano protagonista della cultura della prevenzione

A Pisa, nelle scuole arriva ‘Risk Mode: On’. Il progetto, lanciato dall’Istituto italiano per la sicurezza, coinvolge gli studenti dell’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’. L’obiettivo è farli diventare protagonisti della cultura della prevenzione, insegnando loro a riconoscere i rischi e a comportarsi in modo sicuro. La prima fase del progetto è già partita, con attività pratiche e laboratori che coinvolgono direttamente i giovani.

Avviata presso l'IIS 'Da Vinci-Fascetti' di Pisa la prima fase di 'Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato dall'Istituto italiano per la sicurezza per sviluppare tra i giovani consapevolezza del rischio, prevenzione e sicurezza. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'IIS 'Da.

