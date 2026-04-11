Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare il centrocampo, puntando su due giocatori di alto livello. La società ha avviato le trattative per portare a termine gli acquisti e migliorare la rosa in quella zona del campo. Le operazioni sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Per ora, resta confermato l’interesse del club nei confronti dei due profili richiesti.

Si profila una vera e propria rivoluzione nel reparto centrale del Napoli. Due titolari di Conte possono lasciare alla fine di questa stagione, e la dirigenza è al lavoro per sostituirli con due elementi di spessore. “Le manovre più complesse potrebbero coinvolgere il centrocampo, Anguissa e Lobotka hanno il contratto in scadenza nel 2027 e il loro futuro a Napoli è in bilico, per il regista slovacco c’è una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Il Napoli si sta muovendo su due profili di livello internazionale: Richard Rios del Benfica e Joao Gomes del Wolverhampton. I Wolves sono ad un passo dalla retrocessione in Championship, il Napoli è in agguato e potrebbe approfittarne per aggiungere, dopo Giovane e Alisson Santos, un altro brasiliano alla propria rosa”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pronta rivoluzione a centrocampo, il Napoli punta due top players

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