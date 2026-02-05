Elodie è pronta a mettere su casa insieme alla ballerina Franceska Nuredini | l’indiscrezione di Chi dopo la rottura con Iannone

Elodie si prepara a trasferirsi con Franceska Nuredini, la ballerina con cui si vocifera abbia iniziato una nuova storia dopo la fine della relazione con Andrea Iannone. La cantante sembra aver preso una strada diversa, lasciando alle spalle il passato e puntando a una nuova vita insieme.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone sembra essere definitivamente giunta al capolinea. Il pilota di Moto Gp e la cantante si sarebbero lasciati dopo 3 anni di relazione. Le prime avvisaglie erano emerse sui social a Natale, quando l’artista ha pubblicato le fotografie del cenone in famiglia al quale Iannone non ha partecipato. Successivamente, il pilota è stato fotografato a Madrid insieme a Rocio Munoz Moralez, reduce dalla fine della storia con Raoul Bova. “ Con Andrea Iannone ci conosciamo da pochissimo, – ha dichiarato Rocio a Vanity Fair – ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Franceska Nuredini è una ballerina nota per la sua collaborazione con Elodie.

Elodie è recentemente apparsa in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini, condividendo momenti di relax sui social.

Elodie è pronta a mettere su casa insieme alla ballerina Franceska Nuredini: l’indiscrezione di Chi dopo la rottura con IannoneLa cantante avrebbe messo su casa con Franceska Nuredini mentre Iannone è stato visto a Madrid con Rocio Munoz Morales ... ilfattoquotidiano.it

Elodie e Franceska pronte a vivere insieme? Le foto su ChiArchiviata definitivamente la storia con Andrea Iannone, Elodie sembra pronta a inaugurare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Al centro del gossip delle ultime settimane c’è infatti la ... ultimenotizieflash.com

Elodie e Franceska Nuredini sono ufficialmente conviventi a Milano dopo la fine della relazione della cantante con Andrea Iannone. Dopo un viaggio in Thailandia insieme, la coppia ha deciso di iniziare una nuova vita insieme nella casa di Elodie | Da Rumor facebook

Andrea Iannone e la presunta frecciatina ad Elodie dopo la "rottura": "Le donne vanno e vengono", lei sempre più vicina a Franceska Nuredini x.com