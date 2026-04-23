Occhi dentro l’auto | arriva l’IA che scova cellulare e cinture sciolte

Le autorità del Sussex hanno implementato l'uso di telecamere Acusensus per monitorare le auto in strada. Questi dispositivi sono stati installati per individuare l'utilizzo di telefoni cellulari durante la guida e per segnalare cinture di sicurezza non allacciate. La tecnologia consente di controllare più veicoli contemporaneamente, migliorando la sicurezza stradale e applicando le normative vigenti. La misura mira a ridurre incidenti legati a comportamenti rischiosi alla guida.

? Cosa sapere Le autorità del Sussex attivano telecamere Acusensus per rilevare cellulari e cinture non allacciate.. Il sistema britannico si distingue dai protocolli europei sulla privacy e il riconoscimento facciale.. Le autorità della contea del Sussex hanno attivato una rete di telecamere intelligenti per il controllo del traffico, segnando l’ingresso del Regno Unito in un nuovo paradigma di sorveglianza stradale già sperimentato in Australia. Il sistema, denominato Heads-Up e sviluppato dalla società australiana Acusensus, rappresenta un salto tecnologico rispetto ai tradizionali dispositivi di rilevamento della velocità. Mentre i vecchi strumenti si limitavano a scattare una fotografia del veicolo per attestare il superamento dei limiti, queste nuove unità sono in grado di monitorare l’interno degli abitacoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Occhi dentro l’auto: arriva l’IA che scova cellulare e cinture sciolte Notizie correlate Firefox blindato: l’IA di Anthropic scova 271 bug nel codiceMozilla ha messo a punto una nuova strategia di difesa per Firefox utilizzando Mythos, un sistema basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da... IA e banche: il nuovo modello Mythos scova falle nei sistemi finanziariDurante un incontro avvenuto questa settimana, il Segretario del Tesoro Bessent e il Presidente della Federal Reserve Powell hanno convocato i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 3 auto 'non Toyota' che montano un motore Toyota: potete acquistarle ad occhi chiusi; Bussa al finestrino di un'auto per chiedere aiuto dopo l'incontro con i ladri: si trova faccia a faccia con un complice; Novoli, paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato / VIDEO; LADRI IN CAMERA DA LETTO MA IN LIBERTA': LA BEFFA DELLE TELECAMERE MUTE. Finisce con l'auto dritto dentro la chiesa davanti agli occhi increduli dei cittadiniSant’Elpidio a Mare (Fermo), 21 agosto 2025 – Finisce dritto dritto con l’auto, una Renault Clio, dentro la chiesa di Bivio Cascinare. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 19. L’episodio ... ilrestodelcarlino.it "...Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere...che credono in quello che vedono..." Galileo Galilei - facebook.com facebook “La luce più splendente, qui, è quella dei vostri occhi”, dice il #Papa ai giovani della #GuineaEquatoriale. "Chi ha paura della pioggia" chiede con un sorriso a quanti sono accorsi nonostante le precipitazioni che hanno caratterizzato il pomeriggio a #Bata x.com