Obiettivo 2039 Il ritorno della potenza militare tedesca

La Germania ha annunciato un piano di investimenti significativi nel settore della difesa, con l’obiettivo di rafforzare le proprie capacità militari entro il 2039. La strategia prevede un cambiamento profondo e senza precedenti nella struttura delle forze armate, con l’intenzione di migliorare l’equipaggiamento e le capacità operative. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale alle questioni di sicurezza e difesa.

La Germania accelera sulla difesa e mette nero su bianco una trasformazione senza precedenti della Bundeswehr, attraverso un pacchetto di documenti strategici in cui il governo tedesco ha delineato un piano ventennale che mira all’ambiziosi obiettivo di diventare entro il 2039 la forza militare convenzionale più forte d’Europa. A guidare la svolta è il ministro della Difesa Boris Pistorius, che ha definito questa fase storica come una delle più critiche per la sicurezza europea. Il cuore della nuova strategia, intitolata “Verantwortung für Europa” (Responsabilità per l’Europa), individua nella Russia la principale minaccia (ponendosi così in...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Obiettivo 2039. Il ritorno della potenza militare tedesca Notizie correlate Libano, Katz: "Disarmare Hezbollah resta l'obiettivo della campagna militare"“Disarmare Hezbollah con mezzi militari o diplomatici era ed è tuttora l’obiettivo della campagna a cui ci dedichiamo, con una significativa... Lignano: tra Youngtimer e potenza militare, il grande radunoL’appuntamento con la passione meccanica e il fascino del passato si sposta a Lignano Sabbiadoro, nel territorio di Udine, dove la 40ª Biker Fest...