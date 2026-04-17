Un rappresentante ha dichiarato che l’obiettivo principale della campagna militare è disarmare Hezbollah, sia attraverso mezzi militari che diplomatici. La frase è stata rilasciata in un contesto legato alla situazione nel Libano. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di questa operazione. La comunicazione si inserisce in un quadro di tensione tra le parti coinvolte nella regione.

“Disarmare Hezbollah con mezzi militari o diplomatici era ed è tuttora l’obiettivo della campagna a cui ci dedichiamo, con una significativa influenza politica ora anche grazie al coinvolgimento diretto del presidente degli Stati Uniti e al suo impegno in tal senso, esercitando al contempo pressione sul governo libanese”. È quanto ha affermato il ministro della Difesa di Israele Israel Katz, precisando che le forze di Tel Aviv continueranno a presidiare tutte le posizioni attualmente occupate, compresa una zona cuscinetto che si estende per 10 chilometri dal confine con Israele nel Libano meridionale. Ha aggiunto che molte case nella zona saranno distrutte e nessun residente libanese potrà farvi ritorno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Katz: "Disarmare Hezbollah resta l'obiettivo della campagna militare"

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