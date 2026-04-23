NWG tra i protagonisti di una missione da compiere

La rete d’imprese NWG ha preso parte alla VII Giornata Nazionale delle Società Benefit, evento organizzato da Assobenefit e tenutosi a Milano presso la Cariplo Factory. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse realtà impegnate nel promuovere modelli di impresa orientati al beneficio collettivo. Durante l’evento, NWG ha condiviso la propria esperienza e le azioni concrete messe in atto per sviluppare un approccio imprenditoriale sostenibile e responsabile.

L'evento promosso da assobenefit per la VII Giornata Nazionale delle Società Benefit: impegno concreto per un’economia a impatto La partecipazione all’evento si inserisce in un percorso coerente che vede NWG distinguersi per il proprio impegno strutturato nella sostenibilità. In particolare, due realtà del network incarnano pienamente i principi delle Società Benefit: NWG Energia, attiva dal 2014 come trader di energia proveniente esclusivamente da fonti 100% rinnovabili, ha sviluppato un modello d’impresa orientato alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Con una base di circa 120.000 clienti, l’azienda si posiziona come alternativa concreta nel mercato energetico, evitando il ricorso al gas e promuovendo soluzioni a impatto zero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - NWG tra i protagonisti di “una missione da compiere” Notizie correlate NWG tra i protagonisti di “Una missione da compiere” l'evento promosso da Assobenefit per la VII Giornata Nazionale delle Società BenefitLa partecipazione all’evento si inserisce in un percorso coerente che vede NWG distinguersi per il proprio impegno strutturato nella sostenibilità. Leggi anche: OLYMPIA E NWG DANNO VITA A NWG ARENA: IL CENTRO SPORTIVO DI PRATO GUARDA A UNA DIMENSIONE NAZIONALE