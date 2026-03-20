Olympia si trasforma e diventa NWG Arena, un centro sportivo di Prato che si propone di espandersi a livello nazionale. Il progetto, nato nella città toscana, si evolve in una struttura dedicata a sport, benessere e formazione, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza oltre i confini locali, mantenendo un forte legame con la città di origine.

Da progetto nato a Prato a modello nazionale di sport, benessere e formazione. Olympia oggi compie un'evoluzione naturale e diventa NWG Arena: non un semplice cambio di nome, ma una visione che si allarga e un'ambizione che guarda oltre i confini locali. Nasce quindi un nuovo polo che punta a diventare un riferimento per la pratica sportiva, la formazione e la cultura della performance. Il progetto nasce dalla visione imprenditoriale di Manuele Lo Conte, promotore e ideatore dell'iniziativa, che ha costruito una rete di partners di alto profilo, con l'obiettivo di portare la struttura su una dimensione più ampia, capace di attrarre competenze e attenzione e di dialogare con il territorio e con il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - OLYMPIA E NWG DANNO VITA A NWG ARENA: IL CENTRO SPORTIVO DI PRATO GUARDA A UNA DIMENSIONE NAZIONALE

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